«Прогноз — это вероятность»: россиянам рассказали о важной особенности гаданий

В непростое время все больше скептиков меняют свое мнение и прибегают к магическим ритуалам. Одним из распространенных способов узнать свое будущее является расклад таро.
Не всегда карты дают многообещающий прогноз. Однако негативный расклад не должен пугать вас.
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«Прогноз — это вероятность. В ваших силах его изменить», — призналась таролог в беседе с vnimanie.pro.
Карты могут только смоделировать ситуацию в будущем. Но не определить точный исход событий. Об этом призвала помнить таролог.
Грамотный специалист не станет преподносить информацию в категоричном формате и говорить, что у человека нет альтернативного будущего.
Напомним, ранее психолог назвал четыре способа привлечь к себе удачу правильным мышлением.