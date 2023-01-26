«Прогноз — это вероятность»: россиянам рассказали о важной особенности гаданий

В непростое время все больше скептиков меняют свое мнение и прибегают к магическим ритуалам. Одним из распространенных способов узнать свое будущее является расклад таро.

Не всегда карты дают многообещающий прогноз. Однако негативный расклад не должен пугать вас.

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