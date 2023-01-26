«Они приводят к желтизне»: почему зубная эмаль может поменять цвет

Анна Хилькевич с зубной щеткой

Анна Хилькевич с зубной щеткой. Фото: Global Look Press 

Врач терапевт-пульмонолог Олег Абакумов поделился экспертным мнением.

Стали известны три причины, почему желтеет эмаль зубов.

Оказывается, сахар не только разрушает зубы. Но и меняет цвет эмали.

«Первая причина — вы сладкоежка. Сахар влияет на состояние зубов и приводит к пожелтению эмали», — отметил эксперт.

Также курение не самым лучшим образом сказывается на красоте зубов.

«Вторая — вы курите. Табачный дым содержит яд, который накапливается на ваших зубах», — добавил врач.

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«Третье — вы любите лечить все антибиотиками. А ведь они приводят к желтизне и разрушению эмали. Так что не злоупотребляйте ими и применяйте только по назначению врача», — заключил Олег Абакумов в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее дерматолог рассказал, как поэтапно ухаживать за кожей лица.

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