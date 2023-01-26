«Они приводят к желтизне»: почему зубная эмаль может поменять цвет

Стали известны три причины, почему желтеет эмаль зубов.

Оказывается, сахар не только разрушает зубы. Но и меняет цвет эмали.

«Первая причина — вы сладкоежка. Сахар влияет на состояние зубов и приводит к пожелтению эмали», — отметил эксперт.

Также курение не самым лучшим образом сказывается на красоте зубов.

«Вторая — вы курите. Табачный дым содержит яд, который накапливается на ваших зубах», — добавил врач.

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