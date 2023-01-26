До 650 тысяч рублей: финансист раскрыл секрет, как вернуть деньги за ремонт квартиры

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Эксперт отметил, что возможность вернуть деньги закреплена законом. Но есть условие: приобретается жилплощадь без отделки либо в состоянии незавершенного строительства. Речь идет про налоговый вычет. Можно получить максимум 650 тысяч рублей. Эти деньги предоставляются только один раз. для этого нужно предъявить чеки или договоры о проведении работ.