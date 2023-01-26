До 650 тысяч рублей: финансист раскрыл секрет, как вернуть деньги за ремонт квартиры

Купить квартиру, особенно в большом городе, это очень дорого стоит. Многие прибегают ради недвижимости к ипотеке. Однако также нужно делать ремонт, который порой обходится в не менее крупную сумму. Специалист финансового маркетплейса «Сравни» Максим Глазков рассказал, как можно вернуть деньги за ремонт в собственной квартире.
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Эксперт отметил, что возможность вернуть деньги закреплена законом. Но есть условие: приобретается жилплощадь без отделки либо в состоянии незавершенного строительства. Речь идет про налоговый вычет. Можно получить максимум 650 тысяч рублей. Эти деньги предоставляются только один раз. для этого нужно предъявить чеки или договоры о проведении работ.
«С помощью вычета можно возместить затраты на составление проектной и сметной документации, расходы на покупку стройматериалов и материалов для отделки, траты на услуги ремонтной бригады, подключение дома к сетям электро-, водо- и газоснабжения и канализации или создание их автономных источников», — цитирует эксперта РИА Новости.