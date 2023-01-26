Часть товаров перестанет пробиваться на кассах в магазинах с 1 февраля

С 1 февраля по 1 августа 2023 года в России планируется провести эксперимент по внедрению системы, ограничивающей продажу просроченной продукции, а также незаконно попавших на рынок табачных изделий. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В эксперименте против «просрочки» будут участвовать отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированная питьевая вода, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Товары, которые нельзя допускать к продаже, будут отслеживаться с помощью средств маркировки «Честный знак».

Среди никотинсодержащей продукции для эксперимента отобраны курительный, жевательный, нюхательный и кальянный табак, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные сигареты.