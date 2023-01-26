В московских больницах к пациентам найдут мягкий подход

Мэр Москвы Сергей Собянин написал статью об искреннем сервисе, который долгие годы развивался в столичных МФЦ.
«Конкуренция — невидимая сила, заставляющая бизнес проявлять максимальное дружелюбие к клиенту. Но у государства нет конкурентов. Ему не надо бороться за клиентов. Если, конечно, относиться к делу формально. Но можно и по-другому, по-человечески. Не футболить посетителя, а говорить с ним на равных. Не прикрываться инструкцией, а вникнуть в конкретную ситуацию и постараться помочь», — пишет градоначальник в своем блоге.
По словам мэра, сотрудники центров «Мои Документы» стараются посмотреть на ситуацию глазами клиента, все ему объяснить и найти решение. Этот стандарт работы называется искренний сервис, и ему обучают в специальной «Академии искреннего сервиса»: как повысить стрессоустойчивость, развить эмоциональный интеллект, избежать профессионального выгорания.
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Но главная новость Собянина в том, что теперь данный стандарт будет перетекать в сферу здравоохранения.
«Сегодня почти 1500 сотрудников «Моих Документов» работают в поликлиниках, а летом — и в павильонах «Здоровая Москва». Специалисты встречают пациентов и помогают решить их вопросы, стараясь с первых слов расположить к себе человека и найти к нему индивидуальный подход, — пишет мэр. — А в 2023 году сотрудники МФЦ войдут в состав команд новых флагманских центров шести городских стационаров».
«Перед ними стоит сложнейшая задача — стать надежными помощниками для пациентов с травмами, отравлениями, инфарктами и прочими тяжелыми состояниями, когда любой человек особенно нуждается в сочувствии и внимании. Не говоря уже о родственниках, которые тоже испытывают сильнейший стресс».
Так, сотрудники МФЦ будут регистрировать и направлять пациентов по больнице, организовывать встречи родственников с лечащим врачом и решать множество других немедицинских, но крайне важных вопросов. Первая команда таких работников уже приступила к делу в ГКБ имени Вересаева.