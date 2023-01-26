В московских больницах к пациентам будут относиться по-человечески

Но главная новость Собянина в том, что теперь данный стандарт будет перетекать в сферу здравоохранения.

«Сегодня почти 1500 сотрудников «Моих Документов» работают в поликлиниках, а летом – и в павильонах «Здоровая Москва». Специалисты встречают пациентов и помогают решить их вопросы, стараясь с первых слов расположить к себе человека и найти к нему индивидуальный подход, - пишет мэр. - А в 2023 году сотрудники МФЦ войдут в состав команд новых флагманских центров шести городских стационаров». «Перед ними стоит сложнейшая задача – стать надежными помощниками для пациентов с травмами, отравлениями, инфарктами и прочими тяжелыми состояниями, когда любой человек особенно нуждается в сочувствии и внимании. Не говоря уже о родственниках, которые тоже испытывают сильнейший стресс».

Так сотрудники МФЦ будут регистрировать и направлять пациентов по больнице, организовывать встречи родственников с лечащим врачом и решать множество других немедицинских, но крайне важных вопросов. Первая команда таких работников уже приступила к делу в ГКБ имени Вересаева.