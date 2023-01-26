Роскачество обнаружило три самых вкусных и натуральных марки куриного мяса: без вредных добавок

Специалисты проверили товары 20 торговых марок. Они ответили на вопросы потребителей, которые переживают, что в курице могут быть вредности: антибиотики, добавки. А также было исключено, что тушки накачивают водой для веса.

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Роскачество выявило самые вкусные цыплята бройлера трех торговых марок: «Приосколье», «Челны-Бройлер» и «Ярославский Бройлер». Исследования позволили узнать, что у них микробиологические показатели в норме. А также в курице не содержится никаких антибиотиков, а вес не пытались увеличить при помощи растворов.

Также важно, что в образцах этого мяса мало жира, а сами цыплята имеют аппетитный вид. Данные приводятся на сайте ведомства.