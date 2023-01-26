Роскачество обнаружило три самых вкусных и натуральных марки куриного мяса: без вредных добавок

На столе в каждом доме можно увидеть хлеб, колбасы и сыр. А хозяюшки стараются также кормить членов семьи мясом. Диетическим считается куриное филе и ножки, крылышки. Однако выбрать мясо сложно, так как на прилавках появилось много разных марок. Специалисты Роскачества провели исследования, чтобы выявить лучшее куриное мясо.
Специалисты проверили товары 20 торговых марок. Они ответили на вопросы потребителей, которые переживают, что в курице могут быть вредности: антибиотики, добавки. А также было исключено, что тушки накачивают водой для веса.
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Роскачество выявило самые вкусные цыплята бройлера трех торговых марок: «Приосколье», «Челны-Бройлер» и «Ярославский Бройлер». Исследования позволили узнать, что у них микробиологические показатели в норме. А также в курице не содержится никаких антибиотиков, а вес не пытались увеличить при помощи растворов.
Также важно, что в образцах этого мяса мало жира, а сами цыплята имеют аппетитный вид. Данные приводятся на сайте ведомства.