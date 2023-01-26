Социальный фонд выделил россиянам деньги: уже переводят по 10 000 рублей — ищем себя в списке

Социальный фон России стал выдавать государственные пособия в размере 10 000 рублей. Эта сумма объединила в себе сразу пять выплат.

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Казенные деньги уже начали поступать на счета наших соотечественников. В списке граждан, которым полагаются данные средства, оказались семьи с детьми (до 16 лет), а также женщины, ожидающие рождения малыша.

Учитывается также и доходность граждан, нужно, чтобы их состояние было ниже регионального прожиточного минимума. Важно, чтобы и отец, и мать были трудоустроены либо были официальными безработными.

Источник: primpress.ru