Какое домашнее растение высасывает из дома негатив: ставим там, где тяжело

В Китае очень любят монстеру за ее свойство высасывать отрицательную энергию из окружающей среды. Чем ее больше, тем пышнее растет лиана.

Считается, что при правильном расположении и уходе монстера продляет жизнь человеку. Но тут нужно соблюдать баланс.

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Если монстера «съест» весь негатив в вашем доме, она перейдет на уничтожение позитивной энергии.

Поэтому, если есть возможность, растение ставят в комнате с главным сгустком негатива, а когда придет понимание, что жизнь наладилась, растение нужно куда-то унести. Например, в нежилое помещение или офис, где всегда имеется место сплетням и интригам.