Какие женские духи мужчины на дух не переносят: для них это полная дрянь!

Женщины, выбирая духи для себя, должны четко понимать, с какой целью они это делают: чтобы привлекать мужчин или самим наслаждаться запахом.

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Исследователи выяснили, что далеко не все, что нравится дамам, симпатично сильной половине человечества. Например, популярные сегодня духи унисекс для них — это антиаромат, который напрочь перечеркивает в вас женщину.

Также они не любят ароматы, которые напоминают гели для душа. Ненавидят резкие духи и те, что имеют тошнотворный сладкий запах. Но не путать с дорогим сладковатым ароматом с букетом других оттенков, он как раз напротив, весьма привлекателен для них, прочно ассоциируясь с образом женщины. Также они обожают, когда от дам пахнет цветами и фруктами.

Источник: samyiluchshiy.ru