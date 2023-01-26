Это паразит и вампир! Какой домашний цветок высасывает энергию из своего хозяина

Сейчас орхидеи модно разводить в домах из-за безусловной красоты растений. Однако раньше их невозможно было встретить в квартирах. Почему?

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Дело в том, что люди издревле относились к цветку с недоверием из-за его способа жизни. Ведь это растение-паразит, которое поселяется на дереве и начинает высасывать из него все соки. Постепенно оно губит своего «хозяина».

Мистики-цветоводы верят, что «привычку» высасывать энергию растение сохраняет и в доме. И, поскольку живых деревьев поблизости нет, орхидея начинает паразитировать за счет сил человека.

Источник: rsute.ru.