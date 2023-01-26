Российский крем с витамином А назван лучшим в мире — и стоит намного дешевле

Эксперты «МаркиКачества» исследовали кремы с ретинолом (витамином А) в рамках бюджета в 1500 рублей. И назвали топ-5 лучших наименований.

В рейтинг лучших попали сразу два российских крема, при этом один из них занял первое место. Это крем ARAVIA Laboratories Anti-Age Regenetic Cream за 900 рублей.

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На втором месте оказался корейский крем ELIZAVECCA MILKY PIGGY EGF RETINOL за 1100 рублей. На третьем — китайский MELAO Miracle Retinol moisturizer за 990 рублей.

На четвертом — наш российский крем Tolk+ за 315 рублей. На пятом — израильский Dr. Sea Retinol за 950 рублей.

Как видим, отечественные кремы в топе лучших, к тому же еще и самые дешевые.

Источник: markakachestva.ru