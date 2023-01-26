5 дней до полного конца: владельцам карт «Мир» сообщили важное — потом деньги не получите

Владельцам банковских карт «Мир» сообщили важное известие. Особенно оно заинтересует тех, кто включился в бонусную программу от национального платежного оператора.

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Она полностью заканчивается через 5 дней, то есть действует только до 31 января текущего года.

Те, кто принимает в участие в акции, должны успеть обменять свои бонусы на призы. Если в указанный срок этого не произойдет, то они просто сгорят бесследно.

Напомним, согласно программе, пользователи карт «Мир» награждались бонусам за покупки в течение трех месяцев.

Источник: sportkp.ru