Как выглядит топ-5 самых стойких женских духов: актуальные ароматы 2023 года

Эксперты определили топ — пять самых стойких женских духов, которые актуальны в 2023 году. Они ориентировались не только на свойства парфюма сохранять запах и его современность, но и на то, как реагируют мужчины на аромат.
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Эти духи не только нравятся женщинам, экономичны в использовании (не нужно подбрызгивать), но и заставляют мужчин оборачиваться вслед их обладательницам.
Итак, в пятерку самых лучших стойких духов современности вошли наименования: Versace Crystal Noir, Montale Intense Cafe, Sisley Soir de Lune, Chanel Chance Eau Tendre, Guerlain Champs Elysees.
Источник: samyiluchshiy.ru.