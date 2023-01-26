Как выглядит топ-5 самых стойких женских духов: актуальные ароматы 2023 года

Как выглядит топ-5 самых стойких женских духов: актуальные ароматы 2023 года

Духи. Фото: Global Look Press

Мужчины в восторге от этого парфюма.

Эксперты определили топ — пять самых стойких женских духов, которые актуальны в 2023 году. Они ориентировались не только на свойства парфюма сохранять запах и его современность, но и на то, как реагируют мужчины на аромат.

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Эти духи не только нравятся женщинам, экономичны в использовании (не нужно подбрызгивать), но и заставляют мужчин оборачиваться вслед их обладательницам.

Итак, в пятерку самых лучших стойких духов современности вошли наименования: Versace Crystal Noir, Montale Intense Cafe, Sisley Soir de Lune, Chanel Chance Eau Tendre, Guerlain Champs Elysees.

Источник: samyiluchshiy.ru.

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