От какого цветка нужно срочно избавиться дома: любви и женского счастья с ним не видать

Гибискус ни в коем случае не стоит заводить дома, считают цветоводы-мистики. А если растение уже есть в вашей квартире срочно избавьтесь от него – подарите мужчине или отнесите в какое-то нейтральное помещение.

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Дело в том, что гибискус отрицательно влияет на женскую силу и энергию. Если цветок постоянно находится рядом, он уничтожает ауру притяжения на сто процентов!

Если растение зацвело, это и вовсе считается недобрым знаком. Создание семьи станет под вопрос, а если у вас есть муж и дети, вы имеете огромный шанс поругаться с ними.

Источник: dzen.ru/vazhnoznat.com.