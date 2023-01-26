Дешевый российский крем превзошел израильские элитные: вошел в топ — три лучших в мире

Российский крем Kora Phytocosmetics всего за каких-то 500 рублей смог войти в тройку лучших кремов в мире с витамином С. Рейтинг составили эксперты «МаркиКачества».

Отечественный крем занял вторую позицию сразу после французского Vichy Liftactiv Collagen Specialist, который стоит примерно 3500 рублей. И оставил позади себя израильский крем Holy Land With Vitamin C за 2600 рублей.