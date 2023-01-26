Дешевый российский крем превзошел израильские элитные: вошел в топ—3 лучших в мире

Российский крем Kora Phytocosmetics всего за каких-то 500 рублей смог войти в тройку лучших кремов в мире с витамином С. Рейтинг составили эксперты «МаркиКачества».

Отечественный крем занял вторую позицию сразу после французского Vichy Liftactiv Collagen Specialist, который стоит примерно 3500 рублей. И оставил позади себя израильский крем Holy Land With Vitamin C за 2600 рублей.

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Отметим, что на четвертом месте в рейтинге лучших кремов с витамином С тоже оказалось отечественное средство за 500 рублей — Natura Siberica.

Ну а на пятое место эксперты поставили корейский крем The Saem Calamansi Pore Cool Down Cream почти за тысячу рублей. Таким образом, российские лучшие кремы оказались самыми дешевыми.

Источник: markakachestva.ru.