Какую дрянь нашел Росконтроль в меде: смотрим черный список производителей

Какую дрянь нашел Росконтроль в меде: смотрим черный список производителей

Мед. Фото: Global Look Press

Для удешевления продукта производители не чураются хитростей.

Росконтроль проверил российский мед на прилавках магазинов и составил черный список наименований, которые являются фальсификатами.

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Производители ради получения дополнительной выгоды идут на хитрости – добавляют дешевые ингредиенты, которые не имеют никакого отношения к меду. Нередко потребители не могут понять, что это подделка только по вкусу.

Итак, Росконтроль нашел в следующих наименованиях включение глюкозно-фруктового сиропа или мальтозной патоки: «Дедушкин улей/ Медовый дом», «Медовый край», «Иванова пасека», «Матушка пчела».

Мед под названием «Просто!» не только содержит глюкозно-фруктовый сироп или мальтозную патоку, но и небезопасен для людей, утверждает Росконтроль.

Источник: t.me/roscontrol.

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