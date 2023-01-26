Какую дрянь нашел Росконтроль в меде: смотрим черный список производителей

Росконтроль проверил российский мед на прилавках магазинов и составил черный список наименований, которые являются фальсификатами.

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Производители ради получения дополнительной выгоды идут на хитрости – добавляют дешевые ингредиенты, которые не имеют никакого отношения к меду. Нередко потребители не могут понять, что это подделка только по вкусу.

Итак, Росконтроль нашел в следующих наименованиях включение глюкозно-фруктового сиропа или мальтозной патоки: «Дедушкин улей/ Медовый дом», «Медовый край», «Иванова пасека», «Матушка пчела».