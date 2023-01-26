Люди открыли рты и замерли у обменников: доллар взлетел убийственно – официальные цифры

Озвучен официальный курс доллара от главного регулятора страны Центрального банка РФ, которые удивили многих. Не исключено, что кто-то сейчас замер у обменника.
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Многие привыкли, что валюта США стабильно, буквально каждый день, теряет свой вес, вс понижаясь и понижаясь в цене. Но теперь доллар решил отыграться.
По данным Центрального банка России на 26 января 2023 года, официальный курс доллара находится на уровне 68,9573 рубля, это на 0,2044 рубля больше предыдущего показателя.
К слову, регулятор поднял в цене и евро – до 74,9564 рубля, здесь цифра увеличилась на 0,2616 рубля.
Источник: cbr.ru.