Люди открыли рты и замерли у обменников: доллар взлетел убийственно – официальные цифры

Многие привыкли, что валюта США стабильно, буквально каждый день, теряет свой вес, вс понижаясь и понижаясь в цене. Но теперь доллар решил отыграться.

По данным Центрального банка России на 26 января 2023 года, официальный курс доллара находится на уровне 68,9573 рубля, это на 0,2044 рубля больше предыдущего показателя.

К слову, регулятор поднял в цене и евро – до 74,9564 рубля, здесь цифра увеличилась на 0,2616 рубля.

Источник: cbr.ru.