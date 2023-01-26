Василиса Володина пообещала людям деньги и признание 26 января: вот что важно сделать

Последний четверг января, 26 число, может обернуться для людей успехом и принести прибыль. Это пообещала Василиса Володина, известный астролог и телеведущая. Нужно лишь захотеть. Как это работает, в своем прогнозе Володина объяснила подписчикам Telegram.

«Активный, динамичный день. Легко даются презентации, питчинги идей и проектов. Налаживание связей, любые переговоры, переписки дают желанный результат особенно тем, кто их инициирует.

Достаточно захотеть, как уже руки сами делаю. Открыть белый лист, как слова складываются в тексты и вот уже к автору летит гонорар, лавры и новые заказы. В общем, желайте и действуйте!» - настроила людей астролог.