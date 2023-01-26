Россиянам выплатят по 17 тысяч рублей: средства начнут поступать на карты с 27 января – как

Уточняется, что почетными донорами становятся граждане старше 26 лет, поскольку для получения статуса необходимо в течение жизни 40 раз сдать кровь или 60 раз ее компоненты.

И, поскольку кровь мужчинам можно сдавать 5 раз за год, к званию они приходят к 26 годам.

Женщины сдают кровь не более 4 раз в год, поэтому почетными донорами России они могут стать только к 28 годам.

Источник: primpress.ru.