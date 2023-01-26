Россиянам выплатят по 17 тысяч рублей: средства начнут поступать на карты с 27 января – как

По 17 тысяч рублей с 27 января российские почетные доноры получат по 17 тысяч рублей. Выплату решено было увеличить в этом году. Средства поступят на счета доноров в автоматическом порядке.
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Уточняется, что почетными донорами становятся граждане старше 26 лет, поскольку для получения статуса необходимо в течение жизни 40 раз сдать кровь или 60 раз ее компоненты.
И, поскольку кровь мужчинам можно сдавать 5 раз за год, к званию они приходят к 26 годам.
Женщины сдают кровь не более 4 раз в год, поэтому почетными донорами России они могут стать только к 28 годам.
Источник: primpress.ru.