Какое дешевое средство для мытья посуды оказалось лучшим среди дорогих: всего 90 рублей

Дешевенькое средство для мытья посуды за 90 рублей (0,5 литра) марки Sarma в своих качестве и свойствах смогло превзойти дорогие наименования.
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Исследование средств для мытья посуды провело Роскачество. Эксперты организации пришли к выводу, что 5 г Sarma хватит на 30 тарелок, то есть поллитровая бутылка сможет отмыть в целом 3000 тарелок.
Кроме отличных моющих качеств исследователи также оценили безвредность средства. Они зафиксировали, что оно не портит кожу рук.
Источник: primpress.ru.