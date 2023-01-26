Какое дешевое средство для мытья посуды оказалось лучшим среди дорогих: всего 90 рублей

Исследование средств для мытья посуды провело Роскачество. Эксперты организации пришли к выводу, что 5 г Sarma хватит на 30 тарелок, то есть поллитровая бутылка сможет отмыть в целом 3000 тарелок.

Кроме отличных моющих качеств исследователи также оценили безвредность средства. Они зафиксировали, что оно не портит кожу рук.

Источник: primpress.ru.