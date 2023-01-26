Какое дешевое средство для мытья посуды оказалось лучшим среди дорогих: всего 90 рублей

Какое дешевое средство для мытья посуды оказалось лучшим среди дорогих: всего 90 рублей

Посуда. Фото: Global Look Press

Одной его каплей можно перемыть горы тарелок и чашек.

Дешевенькое средство для мытья посуды за 90 рублей (0,5 литра) марки Sarma в своих качестве и свойствах смогло превзойти дорогие наименования.

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Исследование средств для мытья посуды провело Роскачество. Эксперты организации пришли к выводу, что 5 г Sarma хватит на 30 тарелок, то есть поллитровая бутылка сможет отмыть в целом 3000 тарелок.

Кроме отличных моющих качеств исследователи также оценили безвредность средства. Они зафиксировали, что оно не портит кожу рук.

Источник: primpress.ru.

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