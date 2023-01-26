На сколько упадут цены на квартиры, рассказал эксперт: «Застройщиков накроет депрессия»

Наметившаяся в 2022 году тенденция на снижение цен в жилищной сфере будет не просто сохраняться в наступившем году. На рынке недвижимости и вовсе недалеко до обвала.

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Экономист Алексей Кричевский в интервью сайту mk.ru раскрыл, что сейчас происходит в отрасли. На рынке скопилась масса предложений, притом что спрос упал. И такой дисбаланс не спасут ни продленная Правительством программа льготной ипотеки, ни надежды на низкие банковские вклады. Поэтому вскоре случится падение цен, и не только на новостройки.

«Застройщиков накроет «похмелье» и депрессия после трех лет пиршества. Процент по льготной ипотеке довели до 8, хитрые программы с околонулевыми ставками тоже прикрыты, то есть, сейчас вписать дополнительные 20% стоимости жилья в его цену за счет ипотеки уже не получится», объяснил эксперт.

И подчеркнул: «Тренд на снижение цен на вторичку будет продолжаться и, возможно, даже ускоряться, поскольку на рынке предложения становится все больше как из-за уехавших из страны, так и из-за тех, кто прогадал с вложениями или не тянет ежемесячные платежи по ипотеке. Поэтому можно говорить о том, что цены к концу года снизятся как минимум на 7-8%, как максимум — вплоть до 20%».