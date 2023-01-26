«Хождения будут заметные»: экономист Беляев предупредил, что случится с долларом в феврале

Грядущий февраль прогнозируется как самый горячий период для валютного рынка. Дело в том, что уже в первый день февраля состоится встреча нефтяного картеля ОПЕК+, где состоит и Россия. С 5 числа начнет действовать запрет Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов и их транспортировку морским путем.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Эти факторы, а также заявленное заседание Совета директоров Центробанка, где решится судьба ключевой ставки, могут оказаться фатальными для курса валют.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев считает, что «горячий» февраль ожидаемо выведет доллар к росту. Чего нельзя будет сказать о рубле.