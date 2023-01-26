Zara возвращается: уже известна дата открытия магазинов в России

Спустя 10 месяцев закрытия магазины Zara готовы вновь распахнуть свои двери россиянам. Накануне стало известно, что одежда производства фэшн-группы Inditex вновь начнет продаваться в нашей стране. Правда, как это стало заведено после февраля 2022 года, под иным названием.

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Как сообщает сайт «Москва 24», открытие магазинов одежды состоится через 10 дней в столице. Это произойдет в ТЦ «Авиапарк», и называться, по некоторым данным, магазин будет уже не Zara, а Maag. И собственником российской части бизнеса будет уже не Inditex, а перекупившая ее недавно компания Daher Group.

Так, к слову, поступили многие бренды, которые громко хлопнули дверью весной прошлого года – перепродали российский ритейл. И те же товары, только под новой вывеской, опять стали появляться на полках магазинов.