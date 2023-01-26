«Не теряйте времени»: Глоба предупредил людей, что нужно срочно делать 26 января

Астролог Богдан Глоба, младший сын известных Павла и Тамары Глобы, продолжает дело своих родителей. Он ежедневно рассказывает людям о грядущем, которое приготовили звезды. И 26 января предупредил, что в этот день произойдет, и что нужно срочно сделать, чтобы преуспеть.

«Четверг полон успехов для тех, кто смело продвигает себя и свое дело. Не теряйте времени! Дайте волю амбициям и не стесняйтесь просить помощи у вышестоящих.

Отличное время для расширения сферы деятельности», - поведал эксперт.

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