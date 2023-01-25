Компенсируют выросшие цены: с 1 февраля десятки пособий рекордно увеличат — на 12%

Деньги

Фото: Global Look Press

Индексация ожидается рекордной.

В России существует ряд выплат, которые полагаются ряду категорий граждан. С 1 февраля планируется увеличить более 40 социальных выплат. В частности, будут повышены пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за малышом, материнский капитал, денежные выплаты ветеранам и другие.

 

По словам экспертов, индексация ожидается рекордной — люди начнут получать суммы, которых не было раньше.

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Прибавка к выплатам, пособиям и компенсациям составит 11,9%, сообщает bfm.ru. Размер субсидий будут увеличивать, ориентируясь на уровень фактической инфляции. По этой причине граждане могут не переживать из-за того, что выросли цены. Разницу компенсирует государство. Узнать более подробный список пособий можно на сайте Teleprogramma.pro.

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