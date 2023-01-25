Компенсируют выросшие цены: с 1 февраля десятки пособий рекордно увеличат — на 12%

По словам экспертов, индексация ожидается рекордной — люди начнут получать суммы, которых не было раньше.

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Прибавка к выплатам, пособиям и компенсациям составит 11,9%, сообщает bfm.ru. Размер субсидий будут увеличивать, ориентируясь на уровень фактической инфляции. По этой причине граждане могут не переживать из-за того, что выросли цены. Разницу компенсирует государство. Узнать более подробный список пособий можно на сайте Teleprogramma.pro.