Это вызывает шок: россияне не смогут выйти на пенсию — пенсионная реформа в действии

В 2023 году россияне не смогут выйти на пенсию — таковы условия объявленной в стране пенсионной реформы, связанной с повышением пенсионного возраста.

В 2022 году оформить пенсию получили право мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения. Согласно пенсионной реформе, которая повысила возраст выхода на пенсию, следующими будут мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения соответственно. Такая ситуация повторится еще два раза — в 2025-м и 2027-м.

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