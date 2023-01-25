Нервы на пределе: объявлено, что будет с долларом и рублем в ближайшее время — надо что-то делать

Узнавать обновленный курс валют всегда немного нервно. А вдруг иностранные валюты так подскочили в цене, что купить их будет просто нереально.
Стало известно, сколько будет стоить доллар и евро по отношению к рублю совсем скоро, то есть уже завтра, 26 января.
Банк России установил курсы валют на ближайший четверг января.
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Итак, официальный курс доллара — 68,9573 рубля, что всего на 0,2044 рубля выше предыдущего показателя. Курс евро повысился на 0,2616 рубля, до 74,9564 рубля. Подрос также китайский юань — на 0,0369 рубля, до 10,1479 рубля.
По материалам sportkp.ru.