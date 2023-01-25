Нервы на пределе: объявлено, что будет с долларом и рублем в ближайшее время — надо что-то делать

Узнавать обновленный курс валют всегда немного нервно. А вдруг иностранные валюты так подскочили в цене, что купить их будет просто нереально.

Стало известно, сколько будет стоить доллар и евро по отношению к рублю совсем скоро, то есть уже завтра, 26 января.

Банк России установил курсы валют на ближайший четверг января.

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