Приятно обрадовали: пенсионеры, у которых выплаты ниже 23 тысяч рублей, получат надбавку

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Каждому положены выплаты, но их сумма разная. Все зависит от стажа, а также места жительства и других нюансов. Не у всех сумма выплат дотягивает до прожиточного минимума. Пенсионерам рассказали, как получить дополнительные деньги. Во многих регионах России есть поддержка для пожилых граждан, если их выплаты меньше прожиточного минимума.
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Например, в Москве он составляет 15 410 рублей. И если пенсионер получает меньше этой суммы, то он может претендовать на надбавку.
Отмечается, что в в столице действуют дополнительные условия, которые многих радуют. Если пенсионер прописан в столице более 10 лет, ему также увеличат выплаты.
В данном случае речь идет о соцстандарте. В Москве он составляет 23 313 рублей. Те горожане, чья пенсия ниже, могут обратиться за ее повышением, пишет «ФедералПресс».