Приятно обрадовали: пенсионеры, у которых выплаты ниже 23 тысяч рублей, получат надбавку

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Например, в Москве он составляет 15 410 рублей. И если пенсионер получает меньше этой суммы, то он может претендовать на надбавку.

Отмечается, что в в столице действуют дополнительные условия, которые многих радуют. Если пенсионер прописан в столице более 10 лет, ему также увеличат выплаты.

В данном случае речь идет о соцстандарте. В Москве он составляет 23 313 рублей. Те горожане, чья пенсия ниже, могут обратиться за ее повышением, пишет «ФедералПресс».