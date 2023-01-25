Путин поддержал: в России могут изменить дату Дня молодежи

25 января, в День студента, президент России Владимир Путин встретился с группой учащихся вузов и ответил на их вопросы. Одна из девушек в ходе беседы попросила главу государства перенести День молодежи с фиксированной даты 27 июня на последнюю субботу июня. По словам студентки, при нынешнем положении дел, если праздник выпадает на будний день, у студентов, как правило, не получается его отметить, так как они заняты экзаменами или работой.

Владимир Владимирович идею поддержал.

«Это можно сделать, безусловно. Я переговорю с министром науки и образования. Думаю, что министерство тоже поддержит, — цитирует Путина ТАСС. — Многие профессиональные праздники отмечаются в выходные дни, поэтому здесь (в переносе праздника. — Прим. авт.) нет ничего необычного».

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Также глава государства поддержал идею открытия при вузах отделений Российского движения детей и молодежи, которые будут помогать абитуриентам и школьникам знакомиться с университетами и их факультетами.