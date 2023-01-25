Волосы покинут чат! Каким шампунем категорически нельзя мыть голову

Волосы — гордость каждой женщины. Масс-маркеты предлагают большой выбор уходовой косметики и продукции. Однако яркая этикетка — далеко не то, на что надо обращать внимание при покупке шампуня. Подсказку на этот счет дала руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Хрюши против» Светлана Васильева. Она пояснила, что из-за некачественного товара можно лишиться своей роскошной шевелюры. Так какими шампунями категорически нельзя мыть голову?

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При покупке уходовой продукции, как и в случае с продуктами питания и напитками, нужно смотреть на этикетку, какая дата указана в сроке годности.