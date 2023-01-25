С 1 февраля в России вырастут материнский капитал и ряд ежемесячных выплат

С 1 февраля в России планируется увеличить размер целого ряда социальных выплат. В частности, будут повышены пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за малышом, материнский капитал, денежные выплаты ветеранам и другие.

Всего Минтрудом предполагается увеличить порядка 40 пособий и компенсаций. Большая часть соцвыплат будет индексирована на 11,9%. А конкретно:

материнский капитал на первого ребенка — с 524,5 до 587 тысяч рублей;

материнский капитал на второго ребенка (если за первого выплата не получена) — с 693,1 до 775,6 тысячи рублей;

материнский капитал на второго ребенка (если за первого выплата была получена) — с 168,6 до 188 тысяч рублей;

единовременная выплата при рождении ребенка — с 20,5 до 22,9 тысячи рублей;

единовременная выплата при несчастном случае на производстве — с 117,7 до 131,7 тысячи рублей;

на погребение — с 6,9 до 7,8 тысячи рублей;

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет — с 7,7 до 8,6 тысячи рублей;

ежемесячная выплата Героям России, Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы — с 74,6 на 83,5 тысячи рублей;

ежемесячная выплата Героям Труда, Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Трудовой Славы — с 55 до 61,6 тысячи рублей;

ежемесячная выплата ветеранам боевых действий — с 3,9 до 4,5 тысячи рублей;

ежемесячная выплата инвалидам-«чернобыльцам» и ликвидаторам последствий катастрофы на ЧАЭС — с 3,1 до 3,5 тысячи рублей;

ежемесячные выплаты по инвалидности:

1 группа — с 4,4 до 5 тысяч рублей;

2 группа — с 3,2 до 3,5 тысячи рублей;

3 группа — с 2,5 до 2,8 тысячи рублей;

детям-инвалидам — с 3,2 до 3,5 тысячи рублей.

По материалам ТАСС