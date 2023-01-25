Сеть спортивных магазинов «Декатлон» решила продать свой бизнес в России

Один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров «Декатлон» решил продать свой бизнес в России. Ранее французская сеть магазинов приостановила поставки товаров в РФ и закрыла все свои торговые точки в нашей стране. Теперь источники на рынке сообщают, что компания уже активно ищет покупателя, надеясь продать весь бизнес целиком.
В начале 2022-го в России было 57 больших магазинов «Декатлон», но к середине года их закрыли на фоне политических событий. Якобы временно, но сейчас иностранная компания уже не собирается оставаться на российском рынке.
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Об этом сообщает РБК, отмечая, что «Декатлон» владеет в РФ не менее 135 тысячами квадратных метров коммерческой недвижимости, а весь ее местный бизнес можно оценить в 13–15 миллиардов рублей. Возможно, освободившиеся активы купит такой гигант, как «Спортмастер», но есть мнение, что продать подобную «махину» будет трудно.
«Ситуация схожа с той, что у ретейлера Ikea, — слишком крупноформатные объекты, кроме того, Decathlon специализировался на продажах огромного объема продукции под собственными торговыми марками, и на создание такого производства у других ретейлеров ушли бы годы», — говорит гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков.
Эксперт считает, что не совсем удачно расположенные торговые точки западного ретейлера не заинтересуют розничных игроков российского рынка, но их вполне могут раскупить под склады или производство.