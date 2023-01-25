Сеть спортивных магазинов «Декатлон» решила продать свой бизнес в России

Один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров «Декатлон» решил продать свой бизнес в России. Ранее французская сеть магазинов приостановила поставки товаров в РФ и закрыла все свои торговые точки в нашей стране. Теперь источники на рынке сообщают, что компания уже активно ищет покупателя, надеясь продать весь бизнес целиком.

В начале 2022-го в России было 57 больших магазинов «Декатлон», но к середине года их закрыли на фоне политических событий. Якобы временно, но сейчас иностранная компания уже не собирается оставаться на российском рынке.

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