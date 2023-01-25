Все, кроме этого! Категория продуктов, которые ни в коем случае нельзя покупать на Wildberries и Ozon

Не все товары, которые есть в доступе на популярных маркетплейсах, стоит отправлять в свою виртуальную корзину. Эксперты советуют дважды подумать перед тем, как оплачивать и ждать доставки этих продуктов. Мнением об этом поделился предприниматель Павел Шевченко. Специалист объяснил, не опасно ли покупать некоторые товары в Интернете. В первую очередь речь зашла о продуктах питания и напитках.
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В качестве примера были приведены популярные в России маркетплейсы Wildberries и OZON, которые работают по давно выстроенной системе Amazon.
Эксперт дал понять, что потребитель может без особого риска заказывать любые продукты. Но есть одно но! Те, кто не обращают внимание на срок годности могут оплатить ненадлежащий товар.
«Да, это полностью безопасно. При этом все-таки стоит воздержаться от покупки скоропортящихся продуктов и тех, которым нужен определенный температурный режим. У курьеров нет возможности соблюсти жесткие условия хранения во время транспортировки. Таким образом вы рискуете получить испорченный товар», — добавил специалист.
По материалам vnimanie.pro