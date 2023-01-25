Все, кроме этого! Категория продуктов, которые ни в коем случае нельзя покупать на Wildberries и Ozon

Не все товары, которые есть в доступе на популярных маркетплейсах, стоит отправлять в свою виртуальную корзину. Эксперты советуют дважды подумать перед тем, как оплачивать и ждать доставки этих продуктов. Мнением об этом поделился предприниматель Павел Шевченко. Специалист объяснил, не опасно ли покупать некоторые товары в Интернете. В первую очередь речь зашла о продуктах питания и напитках.

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В качестве примера были приведены популярные в России маркетплейсы Wildberries и OZON, которые работают по давно выстроенной системе Amazon.