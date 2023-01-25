Какой комнатный цветок приносит в дом деньги и очищает воздух от химии: люди в восторге от эффекта!

Денежное дерево или толстянку россияне выращивают в своих домах с незапамятных времен. Растение очень неприхотливо и, как утверждают цветоводы, обладает массой приятных свойств.

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Уже исходя из го названия становится понятно, что цветок способен приманивать деньги в дом. Однако все не так просто. Для того, чтобы оно начло работать, дерево нужно любить, холить и лелеять. Только при позитивной энергии хозяина толстянка раскрывается и начинает отдавать свою денежную ауру.

Ну а те, кто не верит в мистику, оценит очистительные качества толстянки. Она отлично справляется с вредными газами, включая толуол. Он содержится в строительных материалах и горючих жидкостях. Поэтому, если в помещении недавно прошел ремонт, поставить туда горшок с растением будет не лишним.