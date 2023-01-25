На эти духи реагируют все мужчины – хотят идти за вами всю жизнь: названа формула любви

На эти духи реагируют все мужчины – хотят идти за вами всю жизнь: формула любви

Мужчины просто обожают запах цветов. Фото: Global Look Press

Эксперты назвали самый чарующий аромат для сильной половины человечества.

Исследователи выявили настоящую формулу любви, зная которую можно фактически манипулировать чувствами мужчин. На самом деле они определили ароматы, на которые сильная половина человечества реагирует импульсно.

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Если мимо них пройдет женщина во флере такого запаха, они не смогут отвести от нее глаз и захотят последовать за ней.

Итак, оказалось, что мужчины просто в восторге от аромата цветов. И если ваш парфюм будет таким, успеха не избежать! На втором месте по притягательности у мужчин оказался парфюм со сладким запахом. На третьем – духи с фруктовыми нотами.

Источник: Irish Mirror.

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