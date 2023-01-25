На эти духи реагируют все мужчины – хотят идти за вами всю жизнь: названа формула любви

Исследователи выявили настоящую формулу любви, зная которую можно фактически манипулировать чувствами мужчин. На самом деле они определили ароматы, на которые сильная половина человечества реагирует импульсно.

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Если мимо них пройдет женщина во флере такого запаха, они не смогут отвести от нее глаз и захотят последовать за ней.

Итак, оказалось, что мужчины просто в восторге от аромата цветов. И если ваш парфюм будет таким, успеха не избежать! На втором месте по притягательности у мужчин оказался парфюм со сладким запахом. На третьем – духи с фруктовыми нотами.

Источник: Irish Mirror.