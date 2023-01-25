Доллар совершил крутое пике вниз! Россияне в обмороке от нового курса – никто не ожидал

С начала 2023 года доллар системно понижается в цене на Мосбирже, буквально каждый день. И это при том, что американская валюта показывала повышение перед Новым годом.

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Аналитики тогда предсказывали скачок доллара вплоть до 100 рублей, однако все происходит наоборот – валюта падает.