Доллар совершил крутое пике вниз! Россияне в обмороке от нового курса – никто не ожидал

С начала 2023 года доллар системно понижается в цене на Мосбирже, буквально каждый день. И это при том, что американская валюта показывала повышение перед Новым годом.
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Аналитики тогда предсказывали скачок доллара вплоть до 100 рублей, однако все происходит наоборот – валюта падает.
И вот новые торги на Московской бирже и 25 января доллар опять проседает. Сейчас американская валюта торгуется за 68,9 рубля, китайская – за 10,14 рубля, европейская – за 75,35 рубля.
Таким образом, курс доллара на утро понижается на 10 копеек, юань не меняется, евро вырастает на 18 копеек. Люди впали в ступор от таких цифр, их никто не ожидал.
Источник: 1prime.ru.