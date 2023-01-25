Каждому – по 10 тысяч: Соцфонд получил приказ о выплатах россиянам – деньги уже на счете

Средства положены семьям с детьми, с момента их появления на свет и по достижении ими 16 лет. Также деньги перечисляют беременным женщинам.

Важно, чтобы доходы льготников были ниже регионального прожиточного минимума. Кроме того, оба родителя должны работать или официально быть признанными нетрудоспособными.

Источник: primpress.ru.