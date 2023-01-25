Специалист рассказал, почему индексация пенсии не приводит к росту доходов

Пенсия

Пенсия. Фото: Global Look Press 

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов объяснил, как государство повышает уровень жизни.

Стало известно, почему повышение пенсии не помогает россиянам.

Оказалось, бесполезно индексировать пенсию. Из-за инфляции доходы граждан все равно не увеличиваются.

«Никакого прироста нет. Индексация пенсии приводит только к одному… Идет в течение года инфляция, эта инфляция приводит этому, что реальные доходы человека снижаются», – объяснил Сафонов.

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«Соответственно, только к концу года, когда произойдет индексация, его реальные доходы восстановят... Реальные доходы пенсионеров... государство пытается поднять другими способами», – отметили в ria.ru.

Напомним, ранее в Минтруда рассказали, на сколько отличаются зарплаты мужчин и женщин.

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