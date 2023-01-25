Женщины с этими именами – истерички: топ-3 самых крикливых

Психолог, астролог и нумеролог Арина Кейро выделила тройку имен, среди которых чаще всего встречаются истерички.
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Эксперт в беседе с корреспондентами 5-tv.ru заметила, что от имени очень сильно зависит темперамент человека, даже больше, чем от воспитания и культурной среды, в которой он рос.
Елена очень часто обладает повышенной эмоциональностью, несдержанностью и раздражительностью. Елена часто плачет (по поводу и без него), остро реагирует на критику в свой адрес.
Екатерина очень упорна и напролом двигается к своей цели. В ее оружейном арсенале очень часто оказываются слезы, крики и истерики.
Марина импульсивна, эмоциональна и склонна к манипуляциям. Истерика помогает ей играть с чувствами людей.