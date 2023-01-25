Женщины с этими именами – истерички: топ-3 самых крикливых

Елена очень часто обладает повышенной эмоциональностью, несдержанностью и раздражительностью. Елена часто плачет (по поводу и без него), остро реагирует на критику в свой адрес.

Екатерина очень упорна и напролом двигается к своей цели. В ее оружейном арсенале очень часто оказываются слезы, крики и истерики.

Марина импульсивна, эмоциональна и склонна к манипуляциям. Истерика помогает ей играть с чувствами людей.