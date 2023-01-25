В Минтруда рассказали, на сколько отличаются зарплаты мужчин и женщин

Названа разница в процентах между зарплатой мужчин и женщин в России.

Оказалось, отличие составляет почти 28%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

При этом Ольга Баталина отметила, что вырос уровень занятости женщин-матерей. Представительницы «слабого» пола в возрасте от 20 до 49 лет могут иметь детей до шести лет и при этом быть экономически активными. Таких россиянок 67,8%. Об этом эксперт рассказала в ria.ru.