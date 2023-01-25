В Минтруда рассказали, на сколько отличаются зарплаты мужчин и женщин

Зарплата

Зарплата. Фото: Global Look Press 

Первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина прокомментировала разницу в вознаграждении.

Названа разница в процентах между зарплатой мужчин и женщин в России.

Оказалось, отличие составляет почти 28%.

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При этом Ольга Баталина отметила, что вырос уровень занятости женщин-матерей. Представительницы «слабого» пола в возрасте от 20 до 49 лет могут иметь детей до шести лет и при этом быть экономически активными. Таких россиянок 67,8%. Об этом эксперт рассказала в ria.ru.

Напомним, ранее финансовый аналитик дал прогноз, согласно которому юань может «разбить» доллар.

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