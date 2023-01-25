Какой бюджетный российский крем превзошел в качестве дорогие французские: с витамином С

Эксперты «МаркиКачества» определили лучшие кремы с витамином С. Российский продукт Kora Phytocosmetics за 500 рублей в данном рейтинге занял вторую позицию сразу после Vichy Liftactiv Collagen Specialist, который стоит примерно 3500 рублей.
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Отечественный крем смог обогнать целый ряд израильских, корейских и французских наименований.
Также в ТОП-10 кремов с витамином С попали и другие российские продукты. Например, Natura Siberica заняла 4 место. Этот крем тоже стоит бюджетно – 500 рублей.
Российский ARAVIA Professional Multi-Action Peptide Cream занял 9 место. Его цена – чуть более 700 рублей.
На 10 место эксперты поставили отечественный крем I.C.Lab Age Control, который стоит около 1000 рублей.
Источник: markakachestva.ru.