«Получают и контроль над профилями пользователей»: специалист предупредила о мошенниках, которые хотят заполучить данные с «Госуслуг»

Стало известно, как мошенники получают доступ к личной информации на сайте «Госуслуги».

Оказалось, что злоумышленники звонят россиянам с американских номеров и предупреждают о доставке важной корреспонденции от госорганов. Они просят дать коды из смс от финансовых маркетплейсов, а также портала «Госуслуги».

«В начале года «Мошеловка» зафиксировала всплеск звонков, поступающих гражданам России в популярных мессенджерах с номеров с телефонными кодами США и Канады. Чаще всего пользователи платформы пишут о звонках с телефонными кодами Калифорнии, Огайо и провинции Онтарио», – отметила Лазарева.

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