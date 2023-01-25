Осталось 6 дней: держателям карт «Мир» вынесли предупреждение – потом обнуление

Ранее пользователи системы могли участвовать в специальной программе, которая стимулировала интерес к ней. И в течение трех месяцев получать дополнительные деньги в качестве вознаграждения за счет приобретения товаров при помощи карточек «Мир».

Полученные бонусы обменивались на ценные призы. И пока преимуществом можно воспользоваться, вплоть до начала февраля. Если этого не сделать, бонусы просто сгорят.

Источник: sportkp.ru.