Осталось 6 дней: держателям карт «Мир» вынесли предупреждение – потом обнуление

Те, кто владеет банковскими карточками «Мир» получили предупреждение о том, что бонусная программа от национального платежного оператора скоро заканчивается. А именно, акция обнуляется 31 января 2023 года.
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Ранее пользователи системы могли участвовать в специальной программе, которая стимулировала интерес к ней. И в течение трех месяцев получать дополнительные деньги в качестве вознаграждения за счет приобретения товаров при помощи карточек «Мир».
Полученные бонусы обменивались на ценные призы. И пока преимуществом можно воспользоваться, вплоть до начала февраля. Если этого не сделать, бонусы просто сгорят.
Источник: sportkp.ru.