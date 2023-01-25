Осталось 6 дней: держателям карт «Мир» вынесли предупреждение – потом обнуление

Осталось 6 дней: держателям карт «Мир» вынесли предупреждение – потом обнуление

Банковские карты. Фото: Global Look Press

Пользователи должны успеть выполнить условия до 31 января.

Те, кто владеет банковскими карточками «Мир» получили предупреждение о том, что бонусная программа от национального платежного оператора скоро заканчивается. А именно, акция обнуляется 31 января 2023 года.

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Ранее пользователи системы могли участвовать в специальной программе, которая стимулировала интерес к ней. И в течение трех месяцев получать дополнительные деньги в качестве вознаграждения за счет приобретения товаров при помощи карточек «Мир».

Полученные бонусы обменивались на ценные призы. И пока преимуществом можно воспользоваться, вплоть до начала февраля. Если этого не сделать, бонусы просто сгорят.

Источник: sportkp.ru.

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