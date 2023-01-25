«Позволят нам ее обнаружить»: четыре способа привлечь к себе удачу правильным мышлением

Стало известно, какие действия нужны для улучшения жизни.

Чтобы почувствовать себя счастливым, психолог предлагает следующие четыре шага.

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Во-первых, нужно сформулировать задачу:

«Чтобы генератор удачи заработал, он должен быть запрограммирован и отрегулирован в зависимости от избранного нами направления. Тогда он придаст смысл тем событиям, которые с нами происходят, и «сгенерирует» удачу: именно наши цели, которые обеспечивают работу генератора, позволят нам ее обнаружить».