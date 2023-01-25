«Позволят нам ее обнаружить»: четыре способа привлечь к себе удачу правильным мышлением

Стало известно, какие действия нужны для улучшения жизни.
Чтобы почувствовать себя счастливым, психолог предлагает следующие четыре шага.
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Во-первых, нужно сформулировать задачу:
«Чтобы генератор удачи заработал, он должен быть запрограммирован и отрегулирован в зависимости от избранного нами направления. Тогда он придаст смысл тем событиям, которые с нами происходят, и «сгенерирует» удачу: именно наши цели, которые обеспечивают работу генератора, позволят нам ее обнаружить».
Во-вторых, быть открытым и дружелюбным по отношению к окружающему миру.
В-третьих, не нужно злиться на неудачи. Важно извлекать уроки и менять ошибки на победы:
«Самые удачливые не избавлены от ударов судьбы или неожиданных неприятностей, но они умеют эффективно и с долгосрочным результатом «перерабатывать» свои неудачи».
В-четвертых, не стоит отказываться от новых знакомств и дружбы.
«У любви, знаний и удачи есть нечто общее: они созданы, чтобы непрерывно циркулировать в обществе, связывать людей и создавать общечеловеческие ценности», – процитировали эксперта в psychologies.ru.