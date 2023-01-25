Головокружительный взлет: эксперты уверены, цены на авиабилеты будут только расти

В прошлом году стоимость билетов на самолеты достигла своего максимума.

Согласно данным Росстата, цены на перелеты поднялись на 11%. На это повлияли удорожание топлива и непростая ситуация с флотом, а также рост процентных ставок.

К слову, в 2023 году нет предпосылок для снижения цен на услуги авиакомпаний.

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