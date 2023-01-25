Головокружительный взлет: эксперты уверены, цены на авиабилеты будут только расти

В прошлом году стоимость билетов на самолеты достигла своего максимума.
Согласно данным Росстата, цены на перелеты поднялись на 11%. На это повлияли удорожание топлива и непростая ситуация с флотом, а также рост процентных ставок.
К слову, в 2023 году нет предпосылок для снижения цен на услуги авиакомпаний.
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«По данным за январь-ноябрь, средневзвешенная стоимость перевозки одного пассажира в 2022 году в салоне экономического класса на внутренних линиях в одном направлении протяженностью 1 тыс. км составила 4700 рублей (в 2021-м – 5600, в 2020-м – 4900), в направлении протяженностью 3 тыс. км – 8700 рублей (в 2021-м – 10000, в 2020-м – 9500)», – передали iz.ru со ссылкой на пресс-службу ФАС.
Напомним, ранее россиянам рассказали, как меньше платить за воду.