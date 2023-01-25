«Менее подвержен таким опасностям»: юань может «разбить» доллар

Стало известно, какие прогнозы сделал финансовые аналитик по поводу будущего доллара.

Эксперты считают, что китайский юань вытеснит американскую валюту.

Выяснилось, юань менее подвержен рискам, чем доллар.

«Привычные для операций и накоплений валюты – доллар, евро, фунт – становятся «токсичными» в банках для российских компаний и частных пользователей. Они ограничены в использовании, переводах, по ним высокие комиссии, есть риски блокировки», – отметил эксперт.

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«В данном плане юань менее подвержен таким опасностям. В новой структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023-м доля юаня поднялась вдвое – до 60%. Наконец, Минфин по новому бюджетному правилу с 13 января осуществляет покупку-продажу именно юаней для снижения зависимости бюджета от колебаний нефтяных цен», – добавил Марк Гойхман в беседе с iz.ru.