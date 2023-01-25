Очень низкий ценник: назван самый дешевый месяц для полетов по миру в 2023 году

Эксперты британской туркомпании Destination2 назвали март самым дешевым месяцем для полетов по миру в текущем году. Об этом сообщает издание The Mirror.

Как показало исследование, именно в этом месяце можно найти билеты с низким ценником в Турцию, Грецию, Хорватию, Исландию, на Кипр и Мальту. Весной эксперты посоветовали весной поехать на Барбадос, Маврикий и Мальдивы. Билеты в эти пляжные страны обойдутся дешевле всего в апреле.

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