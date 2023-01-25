Бояться не следует: диетолог рассказал, как избавиться от «вечернего жора»

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как можно избавиться от «вечернего жора». Советы он дал в своем блоге на платформе «Яндекс. Дзен». Специалист напомнил, что в усилении аппетита у человека к вечеру нет ничего странного, это вполне естественно.

«Бояться этого не следует. Бороться тоже не советую. Особенно если вы из раза в раз проигрываете. Ставьте реальную задачу - съесть меньше, чем могли бы, и тем самым меньше себе навредить», - предложил эксперт.

Также Гинзбург посоветовал делить приготовленный ужин на несколько частей. К примеру, первый раз можно перекусить перед уходом с работы, второй раз - уже дома, но с расчетом, что часть второй порции можно будет съесть и позже.